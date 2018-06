Schwarzer Humor: Haderer zeigt seine Karikaturen

Seine Karikaturen sind seit gut 30 Jahren sowohl ein Quell der Heiterkeit als auch Steine des Anstoßes. Vor allem, wenn es um Religion geht, eckt Gerhard Haderer mit seinem schwarzen Humor oft an. Im südweststeirischen Greith-Haus in St. Ulrich im Greith zeigt er nun eine Auswahl an Arbeiten von 2000 bis heute.