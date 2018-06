Tiger Woods wird bei US Open Cut verpassen!

Die erste Teilnahme an den US Open seit 2015 ist Tiger Woods völlig misslungen! Der desaströsen 78er-Runde zum Auftakt in Shinnecock Hills bei New York ließ der US-Amerikaner eine 72 folgen, was aber wohl nicht reichen wird, um den Cut für die Wochenend-Teilnahme zu schaffen. Woods hält bei zehn Schlägen über Par, mit 8 über ist man voraussichtlich noch mit dabei.