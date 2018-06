Austria und Innsbruck eröffnen die neue Saison

Das erste Wiener Derby der neuen Saison steht am 16. September (17 Uhr) im Allianz Stadion von Rapid auf dem Programm. Bereits in der dritten Runde gastiert die Austria in Salzburg. Zum ersten Duell von Vizemeister Sturm und Meister Salzburg kommt es am 6./7. Oktober in Graz. Dort duellieren sich am 2. September auch Sturm und Rapid. Die Salzburger empfangen Rapid am 22./23. September.