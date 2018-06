Vermisste Vierbeiner und Hunde zur Vergabe

Notfall! Mehrere Katzen verschiedenen Alters (ein bis acht Jahre) sind zu vergeben. Alle sind zahm, menschenbezogen und schmeicheln gern; zudem kastriert. Die Tiere sind an Freigang und Hunde gewöhnt, also keine Wohnungskatzen! Dreifärbig und weiblich: Felicitas, drei Jahre, in rot Pumuckl, männlich fünf Jahre, tigerfarbig weiblich Billinchen, zwei Jahre. Tel.: 0676/32 32 000.