Wolfgang Katzian ist neuer ÖGB-Präsident

Wolfgang Katzian ist neuer Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Der 61-Jährige erhielt am ÖGB-Bundeskongress 91,6 Prozent der Delegiertenstimmen. Katzian ist damit der erste Angestelltenvertreter an der Spitze des Gewerkschaftsbunds und der siebente Präsident insgesamt. Sein Vorgänger Erich Foglar hatte nicht mehr kandidiert und tritt in den Ruhestand.