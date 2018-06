Boysetsfire: Aus dem Schatten des dunklen Selbst

Man kennt dich ja nicht nur von Boysetsfire und The Casting Out, sondern auch von I Am Heresy, wo du mit deinem Sohn Metalcore gemacht hast oder dem eher elektronischen Nathan Gray Collective. All diese Projekte haben und hatten eine andere musikalische Richtung. Bist du so etwas wie eine Jukebox, die aus einem inneren Zwang so viel unterschiedliche Musik repräsentieren muss?

Ich integriere in den Solokonzerten bis auf I Am Heresy, was musikalisch kaum möglich ist, Songs aus all diesen Phasen meiner Karriere. Die Idee dahinter ist, dass die Songs, die du hörst, einen bestimmten Grund haben, warum sie in meinen Solokonzerten vorkommen. Die Casting-Out-Songs kommen zum Beispiel so roh und ehrlich rüber, wie sie ursprünglich geschrieben waren - bevor es von einer Band gespielt wurde. Hier ist alles echt und unplugged und das ist das Schöne an dem Ganzen.