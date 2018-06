Sechs Stunden nach Prozess nächster Betrug im Web

„Jemand, der nach einer Verurteilung so schnell wieder straffällig geworden ist, ist mir noch nie untergekommen“, war selbst Richterin Sandra Preßlaber verdutzt. Am 19. Dezember saß der 30-Jährige zu Mittag noch am Bezirksgericht auf der Anklagebank und wurde verurteilt. Am Abend, nur sechs Stunden später, verkaufte er im Internet zwei der neuesten iPhone-Modelle um insgesamt mehr als 2000 Euro. Doch geliefert hat er die zwei Mobiltelefone, wie auch ein weiteres, das er im Jänner verkauft hatte, nie. Im Gegenteil: Er vertröstete die Kunden mit den perfidesten Ausreden.