Im Training verletzt! Schock um Mbappe

Jungstar Kylian Mbappe hat am Dienstag das Training der französischen Nationalmannschaft vorzeitig abgebrochen. Der Stürmer von Paris Saint-Germain wurde von Adil Rami am linken Knöchel getroffen. Mbappe hat noch am Dienstagabend Entwarnung gegeben. „Es geht mir gut, es war nur ein Schlag und ist nicht schlimm“, schrieb der Stürmer auf Twitter.