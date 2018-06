Fußball-WM im Land der berüchtigtsten Hooligans!

Russland-Hooligans fast alle Kampfsportler

Nahezu alle Mitglieder der „Firmen“ dort sind Kampfsportler, oft in der Türsteher- und Security-Branche tätig und überwiegend rechtsextrem ausgerichtet. Alkohol gilt in diesen Kreisen als verpönt. Das englische „100 Prozent Biermonster“ habe da kaum eine Chance. Auch die Vorgangsweise ist um vieles brutaler. Dass es einmal so etwas wie einen Kodex gab, wonach auf am Boden Liegende nicht mehr eingetreten wird, ist anscheinend kaum noch erinnerlich.