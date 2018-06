WM backstage: So läuft‘s im Pressezentrum!

Noch müssen wir auf den Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 warten, noch rollt der Ball maximal im Training, noch müssen wir uns in Geduld üben! Doch bald geht es los, am Donnerstag eröffnet die Partie Russland gegen Saudi-Arabien das ganz große Fußball-Fest in Russland. sportkrone.at-Reporter Michael Fally meldet sich mit einem ersten Stimmungsbericht aus dem Moskauer Medienzentrum zur WM!