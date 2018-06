Helvetia PetCare - Krankenschutz für Hund & Katz

Österreichs Hundebesitzer geben für das Futter ihrer vierbeinigen Lieblinge monatlich zwischen EUR 60 und EUR 110 aus. Der finanzielle Aufwand für eine Versicherung ist in Relation zu Futter-und Pflegekosten daher eher gering. Die Tarife sind in den Varianten Basis, Komfort und OP erhältlich, in der Variante Komfort ist zusätzlich eine Gesundheitsvorsorgepauschale inkludiert. Mit dem umfassenden Helvetia PetCare Krankenschutz können Sie vorsorgen und werden nicht unerwartet von hohen Kosten belastet, wenn Ihr Schützling erkrankt. Sie selbst bestimmen den Umfang der Absicherung – es wird für jedes Bedürfnis der passende Tarif geboten. Die Prämien sind einheitlich für alle Rassen.