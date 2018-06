Pep Guardiola IST der doppelte Panini-„Depp“!

Da ist Geduld gefragt, die nicht jeder hat: In Argentinien hat eine Gruppe Bewaffneter drei Millionen Sticker gestohlen. Auch andere wollen keine Zeit vergeuden: Bei der WM 2006 wurde Nordrhein-Westfalens Bauminister Oliver Wittke erwischt, wie er während einer Landtagsdebatte Panini-Bilder einklebte, was zu heftigen Beschwerden führte. Übrigens: Laut Panini ist die „Pro-Kopf-Sammelquote“ in keinem Land höher als in Österreich!