Weitere Spuren von Kinderopfer-Ritual entdeckt

Die Opfer waren demnach in wollene Hemden eingewickelt und in Richtung des Meers aufgebahrt. Die Opferrituale an den Kindern seien von Angehörigen der Chimu-Kultur ausgeführt worden, noch bevor die Europäer 1492 Südamerika entdeckten, sagte der Archäologe Gabriel Prieto der Nachrichtenagentur AFP. Bei der Untersuchung des Fundes von Anfang Mai habe sich gezeigt, dass die Kinder mit einem Schnitt in die Brust getötet wurden.