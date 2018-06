Volksbank Kärnten jubelt über Geschäftsjahr 2017

Auch die Kundeneinlagen blieben trotz anhaltendem Niedrigzinsniveau mit nahezu 4% Steigerung über den Erwartungen. „Auf diesem starken Fundament werden wir unsere Marktposition in Kärnten durch gesundes und nachhaltiges Wachstum sukzessive weiter ausbauen“, zeigt sich Jelenik erfreut. Das belegen auch die Planwerte für das Jahr 2018, welche in Anlehnung an den Aufwind der heimischen Wirtschaft ein Wachstum der Kredite von 6%, der Einlagen von 4% sowie der Provisionserträge von 8% vorsehen.