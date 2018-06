Luftakrobaten stürzen kopfüber vier Meter zu Boden

Schrecksekunde bei einer Galaveranstaltung in Australien: Den Besuchern eines Polizeiballs in der westaustralischen Stadt Perth verschlug es am Samstagabend den Atem, als zwei Luftakrobaten vor den Augen der Gäste kopfüber vier Meter in die Tiefe stürzten. Ein Video des dramatischen Vorfalls zeigt, wie die Organisatoren und Kollegen der Künstler sofort herbeieilen, um Erste Hilfe zu leisten. Zum Glück kamen die beiden Akrobaten mit leichten Verletzungen davon, wie der Fernsehsender Channel Seven berichtete.