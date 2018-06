Sechsjähriger Bub stürzte beim Spielen 3 Meter ab

Das Kind, das zu Besuch in Wels war, spielte gegen 18.20 Uhr auf der Überdachung und rutschte aus. Dabei konnte sich der Bub nicht mehr halten und fiel von der Überdachung auf die asphaltierte Zufahrt zur Tiefgarage. Das Rote Kreuz brachte das verletzte Kind in den MedCampus IV in Linz.