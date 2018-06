Das Wetter bleibt unbeständig: Gewitter erwartet!

Am nördlichen und östlichen Alpenrand kann der föhnige Südwind am Freitag zunächst die Entwicklung von Gewittern noch eine Zeit lang verhindern. Danach „können sie aber umso rascher entstehen und dann regional sehr heftig ausfallen“, so die Meteorologen. Gebietsweise lebt der Wind aus Ost bis Südwest auf, in Gewittern sind lokal Sturmböen möglich. Die Frühtemperaturen betragen zwölf bis 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 23 bis 31 Grad.