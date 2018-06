Über Kreisverkehr gefahren und in Laterne geprallt

Gegen 20 Uhr fuhr die Lenkerin auf der Grazer Straße LB 67 von Lebring kommend in Richtung Spielfeld. Laut Zeugenaussagen fuhr die 85-Jährige in gerader Linie und ungebremst über einen Kreisverkehr. Auf diesem überfuhr sie eine Verkehrstafel und mehrere Sträucher. In weiterer Folge kollidierte sie mit einer Straßenlaterne, bei der das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die Zeugen verständigten die Einsatzkräfte.