Premiere für die schönsten Diebinnen der Welt

Bullocks Team im Film und bei der Premiere: Anne Hathaway in einem Jean-Paul-Gaultier-Zelt, Cate Blanchett im Missoni-Anzug, Sarah Paulson (Prada), Helena Bonham Carter in Vivienne Westwood, Mindy Kaling (Prabal Gurung), Awkwafina (Reem Acra) sowie Neo-Single Rihanna, sie zeigte sich in Givenchy erstmals nach dem Split von Milliardär Hassan Jameel. Bullock selbst erschien in Elie Saab.