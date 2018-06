Nach Pleite stehen Turm, Museum & Co. vor Verkauf

Nicht Fisch und nicht Fleisch ist das, was bei der Sanierungsplantagsatzung für die mit 763.000 € in der Kreide stehende GmbH herauskam. Den 24 Gläubigern wurde eine 20-Prozent-Quote angeboten. 14 nahmen sie an, jedoch wurde die Mehrheit der Gesamtschulden damit nicht erreicht. „Weil eine von zwei Mehrheiten nicht zustande kam, wird die Sitzung auf 3. Juli vertagt“, sagt mit Gerold Royda jener Mann, der als Geschäftsführer eingesetzt wurde, um die GmbH aus der Krise zu führen.