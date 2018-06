Wr. Neustadt klagt Aufstieg ein! SKN überrascht

„Die Nachricht des Wiener Neustädter Protestes hat uns völlig überrascht“, stellte St. Pöltens General Manager Andreas Blumauer in einer Aussendung fest. Sein Team hatte sich in der Relegation nach einem 2:0 auswärts und 1:1 zu Hause durchgesetzt. Im Rückspiel am vergangenen Sonntag schoss Atanga den Treffer des Bundesliga-Schlusslichts.