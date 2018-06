Das ist Wiens traurigste Hundezone

„Stadtgärtner werden sich der Zone annehmen“

„Die 980 m² große Hundezone hat eine sogenannte wassergebundene Oberfläche, die den Vorteil hat, dass sie auch bei Regen in kürzester Zeit rocknet und auch im Winter gewissen Halt bietet“, erklärt Stefan Fischer aus dem Büro von Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). “Die Stadtgärtner werden sich aber der Hundezone gleich annehmen, in einem ersten Schritt die von den Hunden gegrabenen Löcher zuschütten und die wassergebundene Oberfläche des Bodens mit feinem Lavagranulat ausbessern. Ein Rasen ist in der Hundezone nicht von langer Dauer."