Thiem: „Auf dieses Match haben alle gehofft!“

Glücklich über Erfolg

Semifinale 2016, Semifinale 2017 und gestern die Runde der letzten acht fixiert. Thiem besticht in Roland Garros durch Konstanz. „Ich hab mir viel vorgenommen und bin jetzt im Turnier voll drinnen. Das macht mich alles sehr glücklich!“ Am Dienstag wartet Alexander Zverev, der als Nummer zwei gesetzte Deutsche erarbeitet sich einen Ruf als Marathon-Mann: Gegen den Russen Karen Chatschanow landete er seinen dritten Fünfsatz-Sieg in Serie. „Thiem gegen Zverev“, sagt Dominic, „ist genial! Auf dieses Match haben alle Tennisfans in Österreich und Deutschland gehofft. Das muss legendär werden!“