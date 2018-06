Bademeister weg, dafür freier Eintritt

„Krone“: Herr Bürgermeister, in vielen Landgemeinden spielt sich ein ganz ähnliches Szenario ab. Weil der Badebetrieb zu teuer ist, werden Öffnungszeiten eingeschränkt und Preise erhöht - ein Schritt Richtung Zusperren. In Schönau hat man neu gedacht.

Bürgermeister Herbert Haunschmied: Wir haben dasselbe Problem wie die anderen auch: Einerseits wird gefordert, dass die Qualität nach oben geschraubt wird, andererseits fehlt’s an der Finanzierung. Unser Zugang war: Unsere Personalkosten machen etwa so viel aus wie die Eintrittsgebühren. Dazu kommt, dass wir im Sommer kaum noch Personal gefunden haben, auch der Verwaltungsaufwand ist sehr hoch. Deshalb haben wir uns entschlossen, das Freibad gratis anzubieten.