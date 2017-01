Sprintsieger Julian Eberhard verpatzt Verfolgung

Als erster Biathlet war Julian Eberhard nach seinem Sprintsieg in die 12,5- km- Verfolgung beim Weltcup in Oberhof gegangen, doch mit den Spitzenplätzen hatte er bei sehr windigen Bedingungen diesmal nichts zu tun. Eberhard landete am Samstag als noch bester Österreicher und nach acht Strafrunden nur auf dem enttäuschenden 19. Platz. Der Sieg ging einmal mehr an den Franzosen Martin Fourcade.