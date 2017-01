Ein Österreicher feiert am Ende den Tournee- Sieg

Die 65. Tournee wird am Freitag in einem Herzschlag- Finale entschieden. Spitzenreiter Daniel- André Tande hat auf seinen schärfsten Rivalen Kamil Stoch gerade mal 1,7 Punkte Vorsprung. Umgerechnet in Weite ist das auf der riesigen Schanze in Bischofshofen nicht einmal ein Meter. "Es macht Spaß, vor dem letzten Wettkampf der Top- Favorit zu sein. Es kann aber noch alles passieren", wehrt der 22- jährige Norweger vorzeitige Gratulationen ab.

Tande als Favorit

Auf dem Papier ist nämlich der Wikinger trotz des minimalen Vorsprungs klarer Favorit. Erst neunmal in der 64- jährigen Geschichte verpasste der Tournee- Leader am Ende den Titel

Kamil Stoch, der erst als fünfter Springer die wichtigsten Adler- Trophäen gewinnen könnte, kümmert sich nicht um Statistiken. Der ehrgeizige Grübler hat unter Neo- Coach Stefan Horngacher seine Einstellung völlig geändert: "Stefan hat mir beigebracht, nicht darüber nachzudenken, was ich nicht geschafft habe, sondern das zu genießen, was ich erreicht habe."

Wichtig ist für den 29- jährigen Polen, dass er nach seinem Sturz in Innsbruck kein zu großes Handicap hat: "Ich kann meinen Arm nicht bewegen." Für viele ist das Finale auch ein Duell zwischen den Trainern Alex Stöckl und Stefan Horngacher: "Wir sind nicht die Sieger. Wir stehen nur am Turm, winken mit der Fahne."

