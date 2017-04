Grüne in NÖ: "Pinkeln im Stehen für Frauen"

Das Frauen- Frühstück der Grünen in der niederösterreichischen Gemeinde Perchtoldsdorf findet seit 2005 regelmäßig, einmal pro Monat, statt. Neben sozialen Themen stehen auch immer wieder medizinische Fragen im Mittelpunkt des Beisammenseins bei Kaffee und Kuchen. Am 6. Mai steht der Beckenboden auf dem Programm. In diesem Zusammenhang sorgt vor allem ein Thema für Verwunderung in den sozialen Medien: Urinieren im Stehen für Frauen.