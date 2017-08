Trump: "Feuer, Wut und Macht gegen Nordkorea"

Nordkorea macht größere Fortschritte bei seinem Atom- und Raketenprogramm als bisher angenommen. Wie die USA und Japan herausgefunden haben, ist der kommunistische Staat bereits in der Lage, seine Raketen mit Miniatur- Atomsprengköpfen zu bestücken -auch Interkontinentalraketen. Der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea verschärft sich zudem: Während US- Präsident Donald Trump der Linie Nordkoreas "mit Feuer, Wut und Macht" begegnen will, droht sein Kontrahent Kim Jong Un damit, die US- Pazifikinsel Guam anzugreifen.