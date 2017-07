Novak Djokovic: Verpasst er die US Open?

Djokovic habe nicht genug Pause gehabt, trotz einer ernsten Verletzung noch in Wimbledon gespielt und dort auf die Zähne gebissen. "Das macht mir als Freund immer große Sorgen", sagte Milinkovic dem Bericht zufolge.

Djokovic hatte im Wimbledon- Viertelfinale gegen den Tschechen Tomas Berdych aufgegeben. Gut ein Monat zuvor war er im Paris- Viertelfinale an Österreichs Ass Dominic Thiem gescheitert. Es wird erwartet, dass er sich in dieser Woche in Belgrad auf einer Pressekonferenz zu seiner Situation äußert. Er hat nach eigenen Angaben schon seit eineinhalb Jahren Probleme am Ellbogen.

Die US Open in New York finden in diesem Jahr vom 28. August bis zum 10. September statt. Djokovic hat das letzte Grand- Slam- Turnier der Saison 2011 und 2015 gewonnen.