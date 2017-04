Nadal feiert seinen zehnten Titel in Monte Carlo!

Nadal gewann an der Cote d'Azur nicht nur als erster Spieler der Open Era ein Turnier zum zehnten Mal - er hat heuer auch noch in Barcelona und bei den French Open die Chance dazu - er ist mit 50 Titeln auf Sand nun vor Guillermo Vilas (ARG) alleiniger Rekordinhaber. In der Weltrangliste wird sich der Mallorquiner von der siebenten an die fünfte Stelle verbessern.

Nicht voll gefordert

Als Nummer vier und bestplatzierter Spieler hatte es Nadal ins Semifinale geschafft, mit einem Sieg gegen Thiem- Bezwinger David Goffin erreichte er sein viertes Finale 2017. Dort vermochte ihm Ramos- Vinolas nur wenig entgegenzusetzen. Der Weltranglisten- 24. hatte auf dem Weg in sein erstes Monaco- Endspiel Andy Murray und Marin Cilic bezwungen, doch Nadal war auch im dritten Duell eine Nummer zu groß.

Nach raschem Gewinn des ersten Sets gelang dem 14- fachen Grand- Slam- Sieger mit einem Break zum 3:2 im zweiten die Vorentscheidung. Nadal war mit seinem Tennis vollauf zufrieden. "Es war eine tolle Woche bei einem der wichtigsten Turniere der Tour. Ich habe gut gespielt, das gibt mit zu Beginn der Sandplatzsaison viel Selbstvertrauen."