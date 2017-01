Kampf gegen den Wind: Williams mit Comeback- Sieg

Nach Roger Federer am Montag ist am Dienstag auch Serena Williams mit einem Erfolg auf die Tennis- Tour zurückgekehrt. Die 35- jährige US- Amerikanerin besiegte in der ersten Runde des WTA- Turniers in Auckland die Französin Pauline Parmentier (WTA- Nr. 69) in 75 Minuten 6:3,6:4. Für Williams war es der erste Auftritt seit ihrer Halbfinal- Niederlage bei den US Open in New York gegen Karolina Pliskova.