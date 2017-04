Winnetous Witwe verkauft seine Villa

Etwa 60 Kilometer von Paris entfernt liegt das traumhafte Anwesen, in dem Pierre Brice bis fast zu seinem Tod vor zwei Jahren gemeinsam mit seiner Hella lebte. Die Erinnerungen an ihren verstorbenen Ehemann sind für die Witwe aber offensichtlich zu groß. Denn nach 30 gemeinsamen Jahren, die sie mit den Schauspieler in dem Landsitz verbracht hatte, will die 67- Jährige die Villa nun verkaufen.

Blick ins Speisezimmer Foto: engel & völkers private office / engel & völkers market center p

Pierre Brice und Ehefrau Hella am 30.05.2011 in Kirchheim Foto: APA/Felic Hörhager/dpa

Der Landsitz trägt laut Makler- Unternehmen Engel & Völkers den Namen "Domaine des Moinets" und wurde um 1850 erbaut. Rund 8000 Quadratmeter groß ist das Grundstück, auf dem die Villa erbaut wurde, ein eigener Park und ein 300 Jahre alter Baumbestand gehören ebenfalls zum Anwesen der Brices.

Die Villa des berühmten "Winnetou"-Darstellers Piere Brice steht zum Verkauf. Foto: engel & völkers private office / engel & völkers market center p

Aber nicht nur die Grünflächen, sondern auch das Haus selbst hat einiges zu bieten. Auf drei Etagen erstreckt sich eine Wohnfläche von 560 Quadratmetern. Elf Zimmer darf der künftige Besitzer des Landhauses dann sein Eigen nennen. Außerdem zählen Pferdestallungen und ein Weinkeller zu dem Anwesen.

Ein herrlicher Garten umgibt das Anwesen. Foto: engel & völkers private office / engel & völkers market center p

Bereits zu Lebzeiten von Pierre Brice stand das Jagdschloss das erste Mal zum Verkauf. Damals war das Landgut noch mit 1,6 Millionen Euro ausgepriesen. Nun möchte Hella Brice die Villa endgültig veräußern. Medienberichten will die 67- Jährige nämlich zurück nach Deutschland ziehen.

Schauspieler Pierre Brice in seiner Paradrolle des Apachen Winnetou. Foto: AFP