Toronto Raptors besiegen Boston ohne Pöltl 107:97

Mit den Neuzugängen Serge Ibaka und P.J. Tucker haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Samstag in ihrem ersten Spiel nach der All- Star- Pause in der NBA die Boston Celtics 107:97 besiegt. Sie bleiben damit bei noch 24 ausstehenden Spielen im Grunddurchgang im Rennen um Platz zwei in der Eastern Conference. Jakob Pöltl musste das Geschehen 48 Minuten lang von der Bank verfolgen.