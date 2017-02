Shiffrin nicht zu stoppen! ÖSV- Damen ohne Medaille

"Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich so nervös bin am Start. Es ist die beste Saisonplatzierung im Slalom für mich. Es ist einfach schön, wenn man das, was man am meisten liebt, lange machen und genießen kann. So viele Leute stehen hinter mir. Es war mein letztes WM- Rennen", betonte Kirchgasser im Ziel.

"Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe", staunte Shiffrin im Ziel.