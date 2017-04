Schlusslicht FAC macht mit 1:0- Sieg Boden gut

Der Floridsdorfer AC hat im Abstiegskampf der Ersten Liga am Samstag Boden gutgemacht. Zum Abschluss der 27. Runde holte das Schlusslicht am Samstag in Kapfenberg dank eines Last- Minute- Treffers von Michael Berger (90.) einen 1:0- Erfolg und liegt dank des zweiten Siegs in den jüngsten drei Partien nur noch drei Punkte hinter den Nichtabstiegsplätzen.