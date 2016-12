Red Bull Salzburg siegt im Superhit bei Sturm!

Bei Sturm Graz läuft es nicht mehr so richtig rund! Die Steirer verloren am Sonntag daheim im Superhit der Bundesliga gegen Red Bull Salzburg mit 0:1 und mussten die Mozartstädter auch in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Das Goldtor gelang Valon Berisha in Minute 64. Sturm hatte zwar in Folge einen Mann mehr auf dem Feld (Upamecano bekam die rote Karte/70.), kam aber nicht mehr zu Top- Chancen.