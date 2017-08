Rapid: Neuer Sponsor und 45:14- Sieg gegen Austria

Langsam verkommt es fast zur grün- weißen Tradition, bei der obligaten Spieltagsvorschau- Pressekonferenz einen neuen Geldgeber zu verkünden. "Weil wir die Wettbewerbsfähigkeit von Rapid nachhaltig sichern wollen", wie Christoph Peschek nicht müde wird zu betonen. ImmOunited, zunächst bis 2020 an Bord, hält künftig die "naming rights" an der neu geschaffenen Rapid- Players- Lounge.

Foto: APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER

Neuer Stürmer?

Ob dank der wirtschaftlichen Höhenflüge in Kürze auch ein neuer Stürmer in Hütteldorf präsentiert wird, ließen am Freitag sowohl Peschek als auch Sportchef Fredy Bickel unbeantwortet. Letzterer erklärte lediglich, dass Spieler "eingeladen" und beobachtet würden. "Aber die wirtschaftliche Vernunft muss bei Rapid sichergestellt sein", ergänzte Peschek.

Eine Million Rapidler

Noch etwas gab Peschek zwei Tage vor dem Wiener Derby am Sonntag gegen die Austria ein gutes Gefühl: das Ergebnis einer neuen Image- Studie. Derzufolge sei Rapid "weiterhin der mit Abstand beliebteste Fußballklub in Österreich", erklärte der Wirtschaftschef. Rund ein Viertel aller Fußball- affinen Österreicher würde sich als Rapid- Fans deklarieren, österreichweit seien das - je nach Definition - bis zu einer Million. Noch breiter wurde Pescheks Brust, als er erklärte, dass der Studie zufolge 45 Prozent der Wiener Bevölkerung, "also fast jeder zweite Wiener", als Rapid- Fans zu werten seien. Dem gegenüber würden sich nur 14 Prozent als Austria- Fans outen. "Unser klares Ziel ist, diesen Vorsprung auszubauen, aber natürlich auch in der Bundesliga auf sportlicher Ebene." Am Sonntag besteht die Chance dazu. Anpfiff ist um 16.30 Uhr, noch 100 Restkarten waren am Freitagnachmittag vakant.