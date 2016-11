Rapid bei Canadi- Debüt harmlos wie selten zuvor

Vor allem in der ersten Halbzeit kam Rapid kaum zum Atmen, wurden die Hütteldorfer von den Hausherren aus der Mozartstadt regelrecht überrannt. Dass Rapid durch Tore von Dabbur (8.) und Lainer (45.) zur Halbzeit nur 2:0 führte, konnte für Rapid getrost als Geschenk gewertet werden. Tomi erzielte in der 92. Minute per Elfmeter den Anschlusstreffer. Es war das erste erzielte Rapid- Tor in der bundesliga seit 195 Minuten. Eine wirkliche Torchance hatte sich Rapid bis dahin nicht erarbeiten.

Hektisch ging es dann in der Schlussphase zu. Salzburgs Miranda musste mit Gelb- Rot (nach Tätlichkeit) vom Platz, der von Canadi zum Rapid- Kapitän gemachte Sonnleitner gleich mit Rot.

Damit ist Rapid nach 15 Runden von Platz eins genauso weit entfernt wie vom letzten Platz - nämlich zehn Punkte.

Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien Endstand 2:1 (2:0)

Wals- Siezenheim, Red- Bull- Arena, 15.082, SR Harkam.

Torfolge: 1:0 ( 8.) Dabbur

2:0 (45.+1) Lainer

2:1 ( 92.) Tomi (Elfmeter)

Salzburg: Walke - Lainer, Miranda, Caleta- Car, Ulmer - Lazaro, Laimer, Samassekou (87. Yabo), V. Berisha - Gulbrandsen (73. Radosevic), Dabbur (96. Wisdom)

Rapid: Strebinger - Pavelic, Sonnleitner, M. Hofmann, Schrammel - Mocinic (67. Malicsek), Szanto - Schaub, Joelinton (33. Grahovac), Murg (64. Tomi) - Kvilitaia

Rote Karte: Sonnleitner (95./Tätlichkeit)

Gelb- Rote Karte: Miranda (92./Tätlichkeit)

Gelbe Karten: Lainer, Lazaro bzw. Grahovac, Schrammel, Tomi, Schaub, M. Hofmann