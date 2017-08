Max Wöber und Moritz Bauer erstmals im ÖFB- Kader

Das ist der Kader für die WM- Qualifikationsspiele:

Vor diesen "Spielen der Wahrheit", in denen verlieren verboten ist, gibt es für den Schweizer vor allem bei den Legionären nur wenige Lichtblicke, viel mehr Baustellen. Arnautovic steht nach seiner Roten Karte bei West Ham in der Kritik, Kapitän Julian Baumgartlinger sitzt bei Leverkusen nur auf der Bank, Florian Klein ist ohne Klub, dazu kommen noch einige Verletzte.

Junuzovic und Lazaro fehlen

Neben den Langzeit- Verletzten Robert Almer, Andreas Lukse und Alessandro Schöpf fehlen auch Spielmacher Zlatko Junuzovic, der zu Hertha BSC Berlin gewechselte Valentino Lazaro oder Salzburgs Stefan Stangl im 23- Mann- Kader. Die Österreicher starten nächsten Montag in die Vorbereitung auf das Gastspiel in Cardiff. Das Spiel gegen Georgien steigt in Wien.