Kühbauer: Salzburg- Trio ist bereit für RB Leipzig!

Mit dem 4:1 bei Hertha BSC am vergangenen Liga- Wochenende (Highlights oben im Video) hat sich RB Leipzig gleich in seiner Premierensaison in der deutschen Bundesliga direkt für die Champions League qualifiziert. Der Kern des Teams soll auch in der Königsklasse angreifen. Zudem soll es Neuverpflichtungen geben. Wenn es nach Didi Kühbauer geht, werden drei Salzburg- Spieler in naher Zukunft den Sprung nach Leipzig wagen.