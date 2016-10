Klose beendet Karriere und wird Löws Praktikant

Der ehemalige Weltklassestürmer werde von sofort an auch als fester Bestandteil die A- Nationalmannschaft und ausgewählte Maßnahmen im Nachwuchsbereich begleiten. Zum ersten Mal werde Klose im Rahmen der Länderspiele am 11. November in San Marino und am 15. November in Italien dabei sein.

Klose hatte nach dem WM- Triumph 2014 in Rio de Janeiro seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Mit 71 Toren in 137 Länderspielen ist er DFB- Rekordtorschütze. Seine 16 Treffer sind zudem WM- Bestmarke.

Bei seinem Klub Lazio Rom hatte der 38- Jährige bis zu diesem Sommer noch gespielt. Seine aktive Karriere als Spieler hatte er bisher offiziell noch nicht beendet. Zuletzt war er mit dem SSC Neapel in Verbindung gebracht worden. Eine Arbeit als Trainer hatte er häufiger als eine Option für die Zeit nach der aktiven Spielerkarriere genannt.