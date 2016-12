Hasenhüttl vor Rückkehr nach Ingolstadt entspannt

"Aber das wird, abgesehen von der Tatsache, dass man in die andere Kabine geht, schon etwas Besonderes für mich sein. Weil einfach zu viele positive Erinnerungen an diesem Ort da sind", sagte der österreichische Trainer. Es sei ja auch nicht das erste Mal, dass er als Trainer gegen einen Ex- Verein spiele. In der Vorsaison war Hasenhüttl mit Aufsteiger Ingolstadt Elfter in der Bundesliga geworden.

Trotz der klaren Ausgangslage gehe er von einem schweren Spiel aus. "Ich glaube, wer die Tabelle als alleiniges Merkmal dafür hernimmt, was uns da erwartet, dem kann man eigentlich auch nicht helfen. Es wird sehr schwer, dort zu gewinnen", sagte Hasenhüttl.

Foto: AP

Unter dem neuen Coach Maik Walpurgis habe sich das Ingolstädter Spiel enorm verbessert. "Sie haben in den letzten drei Spielen sehr gute Leistungen gebracht. Sie sind mit mehr Überzeugung, Entschlossenheit und Aggressivität aufgetreten", meinte Hasenhüttl. "Deswegen sind wir gewarnt. Wir fahren mit viel Respekt hin - aber auch mit viel Selbstvertrauen, denn wir wissen um unsere Stärken."