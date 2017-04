Burgstaller- Doppelpack bei Schalkes 4:1- Sieg

Der Dritte Hoffenheim, am Mittwoch Sieger gegen den FC Bayern, verlor beim Hamburger SV mit 1:2. Der 1. FC Köln kassierte gegen Borussia Mönchengladbach eine 2:3- Heimniederlage, Freiburg kam zu einem Heim- 1:0 gegen Mainz. Am Abend stieg in München der große Schlager zwischen Bayern und Borussia Dortmund.

Burgstaller überragend

In Gelsenkirchen brachte Burgstaller Schalke in der 6. Minute nach Pass von Max Meyer in Führung, nach Treffern von Leon Goretzka (23.) und Daniel Caligiuri (49.) zeichnete der ÖFB- Teamspieler mit einer schönen Einzelaktion auch für das 4:0 verantwortlich (77.). Die Gäste kamen durch einen Elfmeter von Mario Gomez (80.) nur noch zum Ehrentor.

Schalke verbesserte sich auf Rang zehn und liegt nun zwei Punkte vor dem Zwölften Leverkusen, der sich in Leipzig trotz numerischer Überlegenheit durch einen Treffer von Yussuf Poulsen (93.) mit 0:1 geschlagen geben musste. Bei der Mannschaft von Coach Ralph Hasenhüttl spielten Marcel Sabitzer im Angriff und Stefan Ilsanker als Rechtsverteidiger durch. Bei Leverkusen war Julian Baumgartlinger über die komplette Distanz im Einsatz, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan saßen auf der Bank.

Deren Landsmann Michael Gregoritsch wurde beim 2:1 des HSV gegen Hoffenheim in der 81. Minute eingewechselt. Sein Club liegt durch den Erfolg schon vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Für Peter Stögers 1. FC Köln setzt es eine Derby- Niederlage - Gladbach behielt im RheinEnergieStadion mit 3:2 die Oberhand.