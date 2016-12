Schuhe von NBA- Star Curry für 30.000 $ versteigert

Ein von NBA- Superstar Stephen Curry getragenes Paar Basketball- Schuhe hat bei einer Auktion in den USA 30.000 Dollar (umgerechnet rund 28.500 Euro) für einen guten Zweck eingebracht. Das Geld fließt an die Familien der Opfer eines Lagerhaus- Brandes im kalifornischen Oakland, der Anfang Dezember 36 Menschen das Leben gekostet hatte. Currys in Oakland beheimatetes NBA- Team Golden State Warriors spendete zusätzlich 75.000 Dollar.