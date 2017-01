Jim Furyk erstmals USA- Kapitän im Ryder- Cup

Jim Furyk wird die besten Golfer der USA zum ersten Mal als Ryder- Cup- Kapitän in den kontinentalen Wettstreit mit Europa führen. Der 46- Jährige wurde am Mittwoch zum Teamchef für den Saisonhöhepunkt im kommenden Jahr in Frankreich bestimmt. "Ich habe mehrmals gesagt, dass der Ryder Cup Teil meiner DNA ist, daher ist diese Möglichkeit ein Privileg und eine Ehre", sagte Furyk.