12.500 Fans jubelten der neuen Prinzessin Frida zu

Nur einen Wermutstropfen gab es mitten im Trubel: Michaela Kirchgasser aus Filzmoos fehlte, aber Bruder Toni jun. überbrachte die Grüße der verletzten "Kirchi" im Zielstadion: "Sie will, dass heute alle richtig Gas geben! Und vor allem sollen alle die Österreicherinnen anfeuern."

Das wirkte offenbar, vor allem bei Katharina Truppe, die mit Platz 6 ihr bestes Weltcup- Ergebnis holte. Bernadette Schild aus Saalfelden wurde siebte, Julia Grünwald aus Rußbach 18 (siehe Sport). Skipräsident Bartl Gensbichler freute sich, aber hatte eher einen hektischen Tag. Bei der Europacup- Abfahrt vom Zwölferkogel in Hinterglemm war er Rennleiter, eilte dann in den Pongau, um den Salzburger Mädels vor Ort beizustehen. "Zwei tolle Rennen mit perfekten Bedingungen an einem Tag, was will man mehr?", scherzte er und dachte angesichts der ausgelassenen, aber friedlichen Ski- Party an die Weltmeisterschaft, die "sein" Saalbach- Hinterglemm 2023 austragen will.

Vonn bei Walchhofer

Nach dem Kampf um Hundertstel in Flachau ist jetzt Nachbar Altenmarkt- Zauchensee an der Reihe, die Weltcup- Festspiele fortzusetzen. Die "Krone" traf ÖSV- Vizepräsident und Weltmeister Michael Walchhofer, der vom Zustand der Kälberlochstrecke schwärmte, aber: "Es soll Schnee kommen. Das heißt, wir werden nicht zu wenig Arbeit haben", so "Walchi" mit seinem unverkennbaren Humor. Super- Star Lindsey Vonn ist schon bei ihm im Hotel und will ausgerechnet dort, wo sie im vergangenen Jahr den Abfahrts- Weltrekord von unserer Annemarie Moser- Pröll eingestellt hat, ihr Comeback nach dem Oberarmbruch feiern.

MELANIE HUTTER, Kronen Zeitung