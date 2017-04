Kopftuch für alle Frauen "aus Solidarität"

"Es ist das Recht der Frau - tragen Männer auch Kopftücher? - sich zu kleiden, wie auch immer sie möchte. Das ist meine Meinung dazu. Im Übrigen nicht nur muslimische Frauen. Jede Frau kann ein Kopftuch tragen. Und wenn das so weitergeht - und damit bin ich schon bei der nächsten Frage - bei der tatsächlich um sich greifenden Islamophobie wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen ein Kopftuch zu tragen. Alle, als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun", erklärte das österreichische Staatsoberhaupt (siehe Video oben).

Bundespräsident Van der Bellen während der Diskussionsveranstaltung im Haus der Europäischen Union Foto: tvthek.orf.at

Es dauerte nicht lange, bis die ersten kritischen Kommentare auf Twitter und Facebook zu lesen waren:

Bis auf ein paar Ausnahmen, die eine eher sarkastische Bemerkung wahrgenommen haben wollen, sind sich die meisten Menschen, die sich in den sozialen Netzwerken dazu geäußert haben, sicher, dass die Äußerungen nicht durchdacht waren. Die oben angeführten Tweets gehören übrigens noch zu den harmloseren, die in der emotionalen Diskussion zu lesen waren.

"Kein Problem, wenn jemand zwei Staatsbürgerschaften hat"

Im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion um Doppelstaatsbürgerschaften riet Van der Bellen in einem Interview mit "Report"- Moderatorin Susanne Schnabl zu Gelassenheit: "Ich sehe das große Problem nicht darin, dass jemand zwei Staatsbürgerschaften hat. Ich sehe nicht, was dem österreichischen Staat dadurch für ein Schaden entsteht." Den SPÖ- ÖVP- Streit um das Flüchtlingsumverteilungsprogramm der EU und die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus Italien nannte Van der Bellen im einen "kurzfristigen Ausrutscher" der Regierung, "der ja sofort wieder zurückgenommen worden ist".

Foto: APA/HANS PUNZ, Karl Schöndorfer

"Bisher kein praktikabler Vorschlag zu Flüchtlingscamps in Afrika"

Bei der von der ÖVP forcierten Kürzung bzw. Indexierung der Familienbeihilfe für im EU- Ausland lebende Kinder würde sich Van der Bellen wünschen, "es nicht auf die Spitze zu treiben" und eine entsprechende Regelung nur im Einklang mit Brüssel und nicht im Alleingang umzusetzen. Skeptisch zeigte sich das Staatsoberhaupt in punkto Einrichtung von Flüchtlingscamps in Afrika. "Ich habe bis jetzt noch keinen praktikablen Vorschlag gehört, wie man das umsetzen könnte. Ich glaube das ist alles unausgegoren." Van der Bellen plädierte dafür, mit solchen Vorschlägen nicht vorschnell an die Öffentlichkeit zu gehen.

Van der Bellen erleichtert nach erster Wahlrunde in Frankreich

Erleichtert äußerte sich der Bundespräsident im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl in Frankreich. "In Frankreich bin ich optimistisch, dass (der pro- europäische Zentrumspolitiker Emmanuel) Macron als Vertreter einer pro- europäischen Haltung gewinnen wird." Van der Bellen sprach von einem positiven Trend in Europa, den man schon bei der Präsidentschaftswahl in Österreich beobachten konnte. "Wir sollten uns davon befreien, dass die europafeindlichen Strömungen in Europa zunehmen. Das ist vorbei."