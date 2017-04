Bestätigt: Kanzler lieferte Pizza per Dienstauto

"Den Bundeskanzler auf einen Moped- Roller eines Pizza- Boten zu setzen, das wäre doch etwas zu weit gegangen", wurde der "Krone" von der SPÖ- Zentrale in der Löwelstraße bestätigt, was von FPÖ- Kreisen "eigentlich noch vertraulich" einigen Journalisten erzählt worden ist: "Der SPÖ- Vorsitzende hat sich in seinem Luxus- Dienstwagen zu jener Adresse chauffieren lassen, wo er dann diesem 'überraschten' Wiener SPÖ- Funktionär eine Pizza zustellte. Und noch dazu hatte ein echter Pizza- Bote mit seinem Fahrzeug die Capricciosa bis zur Haustür bringen müssen - der Kanzler übernahm nur die letzten Meter bis zur Wohnung. Rechtlich mag das korrekt sein. Einen schlanken Fuß macht das nicht."

Der bestbewachte Pizza- Bote der Welt

Dass Christian Kern somit am Donnerstag, dem 6. April, zwischen 19 und 22.30 Uhr dank seiner Cobra- Begleitung der wohl bestbewachte Pizza- Bote der Welt war, will in der SPÖ- Bundesgeschäftsführung auch gar niemand bestreiten: "Der Bundeskanzler bezahlt für die private Nutzung des Dienstwagens. Das heißt, er darf ihn auch für alle nicht- dienstlichen Fahrten nutzen. Und es wäre echt schwierig geworden, den Kanzler auch noch mit einem Pizza- Moped durch die Stadt zu schicken."

Laut Zeugenaussagen hat die Zustellungsstafette mit dem Kanzler und dem echten Pizza- Boten jedenfalls geklappt: Die Capricciosa soll am Zielort tatsächlich noch warm gewesen sein - und dafür habe der schwarze Kanzler- Kleinbus diesmal sogar auch alle Tempolimits einhalten können.

Video aus dem Archiv: Hier düst Kern im Dienstwagen über die A2

Video: privat