Dachdecker- Bande im ganzen Land unterwegs

Ungefragt läutet ein Täter an der Haustür, während seine beiden Komplizen in einem weißen Kastenwagen mit polnischen Kennzeichen warten. "Meist bieten sie an, die Dachrinne zu tauschen oder kleine Ausbesserungen vorzunehmen", so ein Polizist. Doch das Angebot ist finanziell wahrlich zu schön, um wahr zu sein. Immer mehr Fälle werden nun bekannt, in denen sich die anfänglich geringen Kosten rasch zu horrenden Summen aufbauschen.

Wie berichtet, gab es zuletzt ähnliche Fälle in Amstetten. Hier hatte die Bande den günstigen Preis damit argumentiert, dass bei einer Schulsanierung noch Baumaterial übriggeblieben sei. Doch das entpuppte sich als Lüge . . .

Thomas H. Lauber, Kronen Zeitung