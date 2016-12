Zaiser muss wegen Angina für Kurzbahn- WM absagen

Birgit Koschischek, Lena Kreundl, Christina Nothdurfter und Caroline Pilhatsch bzw. Johannes Dietrich und Christopher Rothbauer reisten Freitagmittag von Wien- Schwechat via Amsterdam und Detroit an. Sie wurden von OSV- Präsident Arno Pajek offiziell verabschiedet. Felix Auböck und Jakub Maly stoßen am Sonntag von ihren US- Studienorten aus dazu.

Zaiser hatte sich zuletzt in guter Form gezeigt. "Es ist sehr schade, dass ich in Kanada nicht dabei sein kann", meinte die Athletin vom Olympia- Stützpunkt Linz. "Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, sich sportlich zu präsentieren."